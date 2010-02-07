БЮТ: события на 42-м ТИО говорят о начавшемся беззаконии

Решение Донецкого окружного административного суда об отказе внести изменения в состав участковых избирательных комиссий по 42-му округу свидетельствует о беззаконии, которое началось в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении штаба «Донбасс» Юлии ТИМОШЕНКО. (УНИАН: доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко Владимир ШЕВЧЕНКО подал иск к окружной избирательной комиссии ТИО № 42 о признании бездеятельности (о блокировании внесения изменений в состав участковых комиссий) противозаконной и обязать ее совершить действия по внесению изменений. 6 февраля поздно вечером в 22.45 Донецкий окружной административный суд принял решение о полном отказе в исковых требованиях доверенному лицу Ю.ТИМОШЕНКО).

«Последние события в Донецкой области свидетельствуют о начавшемся беззаконии. Штаб ЯНУКОВИЧА цинично блокирует внесение изменений в состав избирательных комиссий, что является полным правом кандидата Юлии ТИМОШЕНКО и ее представителей. Таким образом, нарушается принцип паритетного представительства членов комиссий, что с учетом недавно принятых регионалами поправок к закону о выборах открывает им полную возможность для фальсификации», - говорится в заявлении.

«На участки в 42-м округе избиратели могут не идти голосовать. Комиссии, укомплектованные исключительно представителями штаба ЯНУКОВИЧА, могут нарисовать любой результат, независимо от волеизъявления. Штаб ТИМОШЕНКО считает, что волеизъявление граждан по 42-му округу было искажено штабом ЯНУКОВИЧА при участии судей и прокуратуры области», - отмечается в заявлении.

Ранее штаб кандидата Ю.ТИМОШЕНКО настаивал на своем праве отзывать и заменять представителей в избиркомах и обращал внимание на то, что в г. Донецке председатель Донецкого окружного админсуда Олег КОНИЧЕНКО и заместитель прокурора Донецкой области Олег ШАПОШНИКОВ принимают участие в отстранении от работы членов комиссий от Ю.ТИМОШЕНКО в 42-м избирательном округе.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО заявлял о том, что на Донбассе представители кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА подкупом и шантажом принуждают членов комиссий от Юлии ТИМОШЕНКО работать в интересах В.ЯНУКОВИЧА.