В Луганской области наблюдаются нарушения со списками избирателей

В Луганской области участники избирательного процесса на выборах Президента Украины сообщают о ряде нарушений, связанных со списками избирателей.

В частности, как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе штаба «Донбасс» кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на народного депутата от НУ-НС, представителя "Народной самообороны" Юрия ГРИМЧАКА, от наблюдателей массово поступает информация о включениях в списки для голосования избирателей.

По его словам, схема работает так: на участок приходит человек, не включенный в список избирателей, после чего член избирательной комиссии от кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА звонит по номеру мобильного телефона. После этого на участке появляется факсимильный документ, подписанный органом регистрации избирателей, с разрешением включить данное лицо в списки избирателей.

"Настоящий ли документ, проверить невозможно, как и проверить, писал ли собственноручно избиратель заявление в уполномоченный для регистрации орган", - подчеркивает Ю.ГРИМЧАК.

В то же время, как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины, в ТИО № 109 (г. Красный Луч, Луганская обл.) все члены участковых комиссий не внесены в списки избирателей для голосования на тех участках, где они сейчас работают как члены комиссий.

По закону «О выборах Президента Украины», решение о включении членов УИК в списки избирателей должна была принять окружная избирательная комиссия. Члены комиссии от кандидата Ю.ТИМОШЕНКО предложили принять такое решение, однако члены комиссии от кандидата В.ЯНУКОВИЧА проголосовали против, мотивируя это тем, что орган ведения реестра уже не успеет выполнить предусмотренные законом процедуры.

Таким образом, сообщает отделение КИУ, около 2000 членов УИК либо не смогут проголосовать, либо должны оставить рабочее место, чтобы проголосовать по месту регистрации.