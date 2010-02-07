Штабы обоих кандидатов сообщают о нарушениях во время голосования

Сегодня во время голосования на избирательном участке № 3 территориального избирательного округа № 118 во Львове была зафиксирована выдача бюллетеней без подписи члена участковой комиссии.

Как сообщил УНИАН заместитель руководителя областного избирательного штаба БЮТ Андрей БОЛКУН, к ним обратился избиратель М.ПОПИК, который сообщил, что сегодня утром во время голосования на избирательном участке № 3 (СШ № 80, ул. Героев Крут, 27) он получил бюллетень для голосования без подписи члена участковой комиссии. М.ПОПИК обратил внимание члена УИК, что это является нарушением закона, и заставил ответственного работника комиссии подписать бюллетень и поставить свою фамилию.

«Призываем всех избирателей быть внимательными при получении бюллетеней. В первом туре президентских выборов на двух участках в Лычаковском районе Львова выборы были признаны недействительными именно из-за значительного количества бюллетеней без подписей членов УИК. К сожалению, эта технология, как мы неоднократно и предупреждали, будет массово использоваться во втором туре нашими конкурентами», - отметил А.БОЛКУН.

В закарпатском городе Мукачево на избирательном участке № 36, который расположен в больнице, незаконно внесли в списки 570 человек, которых в участок привозят на автомобилях «скорой помощи».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной организации БЮТ Иван КОЛОДИЙ.

В частности, по его словам, первое масштабное нарушение избирательного процесса зафиксировано во втором по величине закарпатском городе Мукачево, который в свое время уже «прославился» нечестными выборами. В настоящее время там, на участке № 36, который расположен в больнице, зафиксирован факт незаконного внесения в списки избирателей 570 человек.

«Сейчас, как сообщают наши наблюдатели, в больницу в срочном порядке на автомобилях скорой медицинской помощи свозят людей, чтобы они там голосовали», - уточнил И.КОЛОДИЙ.

Он также добавил, что все это наблюдатели от БЮТ зафиксировали, эти процессы также удалось отснять на видеопленку.

О факте нарушения избирательного процесса БЮТовцы также сообщили наблюдателям от ОБСЕ, они также отсняли факты.

«Очевидно, что на том участке выборы будут признаны недействительными», - добавил И.КОЛОДИЙ.

В Кировоградской области члены участковых комиссий и наблюдатели от кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА сообщают о первых нарушениях на участках в ходе второго тура голосования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского областного избирательного штаба кандидата.

В частности, в сейфе избирательного участка № 175 ТИО № 104 (с. Зеленое Петровского района) были выявлены 20 бюллетеней с печатями другого участка .

На участке № 96 ТИО № 102 (с. Шляховое Новоархангельского района) бюллетени для голосования привезли не накануне, а сегодня утром, перед началом голосования.

Также сегодня утром на избирательный участок № 7 ТИО № 100 (г. Кировоград) позвонил по телефону неизвестный, который, представившись членом окружной избирательной комиссии, дал поручение членам УИК вопреки законодательным нормам не включать людей в дополнительные избирательные списки.

Кроме того, областной избирательный штаб В.ЯНУКОВИЧА имеет данные, согласно которым сегодня утром из Кировограда выехали несколько автобусов со специально нанятыми людьми для голосования в других районах. По предварительной информации, пассажиры специальных рейсов – работники одного из промышленных предприятий Кировограда, принадлежащего политическому оппоненту Партии регионов.