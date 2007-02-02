Тимошенко готова взять к себе Тарасюка

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ готов включить в свой состав Народный Рух Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Для Народного Руха Украины двери нашей политической силы открыты. Мы готовы подписать все документы по вступлению НРУ в наш блок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заверила, что БЮТ готов подписать документы о создании единой оппозиции в парламенте, и в случае проведения досрочных выборов, составлять с НРУ единый список.

«Я считаю, что НРУ как партия стояла у истоков обретения Украиной независимости и чрезвычайно много вложила своих сил для этого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что нельзя допустить, чтобы НРУ исчез с политического поля Украины, и выразила сожаление, что «кто-то НРУ постоянно адаптирует» в большую партию.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что НРУ – историческое явление в Украине, и он должен иметь свое представительство в парламенте.