В ЦИК успокоили Герман: «сниматься» с выборов уже нельзя

Снятие кандидатом на пост Президента своей кандидатуры с избирательной гонки возможно только за пять дней до дня повторного голосования на выборах главы государства.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

“Право подачи заявления об отмене регистрации кандидата заканчивается за пять дней до дня голосования, это значит, что таким правом можно было воспользоваться самое позднее в понедельник”, - сказал А.МАГЕРА, добавив, что такая норма прописана в Законе “О выборах Президента Украины”.

По словам члена ЦИК, возможное снятие одним из кандидатов в президенты с выборов – это “все исключительно фантастические варианты”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО готова снять свою кандидатуру, чтобы официально не признать собственное поражение на выборах.

По словам А.ГЕРМАН, «нам известны ее планы снять свою кандидатуру, чтобы не признать свое поражение. Но мы будем идти до конца, к победе и признаем результаты выборов независимо от того, какими они будут».