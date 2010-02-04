Тимошенко и Янукович будут воевать, пока «в живых не останется один»?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что жесткость технологий текущих выборов обусловлена тем, что кандидаты на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ понимают, что проигравший во втором туре «обнуляет» весь свой политический капитал и в течение короткого времени будет «выдавлен» из активного политического процесса.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

Так, по мнению эксперта, ситуация вокруг президентских выборов сложилась таким образом, что сохраниться при власти и влиять на политику лидеру Партии регионов В.ЯНУКОВИЧУ и лидеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО можно лишь при условии достижения предварительных договоренностей о распределении ролей, должностей, степени влияния и взаимодействия.

«Поскольку кандидаты до сих пор не продемонстрировали готовности договариваться, этот сценарий исключаем. Соответственно, остается второй вариант развития событий – конфронтация и борьба на поражение, при которой оба кандидата будут идти до конца, до тех пор, пока «в живых не останется только один». Признаки этого сценария мы видим по тому, какие изменения в Закон о выборах Президента Украины были вчера внесены», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, ставка нынешних выборов – не просто борьба за главный пост в государстве, но, главное - сохранение за одним из кандидатов права остаться в политике.

«При благоприятном для ТИМОШЕНКО исходе выборов ЯНУКОВИЧ начнет затяжную борьбу в судах, где Партия регионов за последний месяц сумела отвоевать позиции для обеспечения нужного решения ее лидеру. Кроме того, Партия регионов успешно протолкнула изменения в закон о выборах, что позволит ей «правильно» сформировать состав членов избиркомов и устроить масштабные фальсификации. Именно поэтому ТИМОШЕНКО уже сейчас заявляет, что подписанные Виктором ЮЩЕНКО изменения в закон о выборах запустят новый Майдан», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Эксперт также убежден, что 7 февраля станет не финалом выборов Президента Украины, а точкой отсчета жесткого противостояния двух политических групп.

«Ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ, ни их команды не готовы на пике своих возможностей навсегда уйти из политики. Напротив, они будут вести войну на поражение, в которой не остановятся ни перед чем. ЯНУКОВИЧ ждал этого шанса 5 лет, и он не отступит. Для ТИМОШЕНКО это также последняя возможность занять пост Президента. Уверен, что Украину будет очень сильно лихорадить еще долгое время после официального окончания выборов», - отметил заместитель директора АМС.