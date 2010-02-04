СБУ рассказала украинцам, как противостоять фальсификациям

СБУ с целью недопущения вовлечения граждан в фальсификации во время голосования и установления результатов волеизъявления обращает внимание избирателей на то, что и как они должны делать для исключения возможности противоправных действий и их предотвращения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на избирательном бюллетене и контрольном талоне должна быть фамилия и подпись члена участковой избирательной комиссии. Без подписи члена УИК бюллетень считается недействительным. После предъявления паспорта следует требовать наличия на избирательном бюллетене печати и соответствующих подписей.

Каждому избирателю может быть выдан только один избирательный бюллетень. Если избиратель увидит, что кто-то выдает или берет несколько бюллетеней, СБУ рекомендует немедленно сообщать об этом по телефонам доверия СБУ и/или обращаться к правоохранительным органам, которые будут дежурить на участке, и к наблюдателям.

Каждый гражданин должен голосовать только за себя. СБУ предостерегает избирателей не пользоваться паспортами родственников или друзей. Голосование происходит по собственному паспорту, действительному на момент голосования.

Вынос избирательного бюллетеня за пределы участка, в том числе по просьбе посторонних лиц, является нарушением закона о выборах Президента и основанием для привлечения к уголовной ответственности обеих сторон. Если избиратель стал свидетелем этого незаконного деяния, спецслужба просит немедленно сообщить об этом оперативной группе СБУ, которая будет вести наблюдение возле участка, или позвонить по телефону в СБУ.

Агитация за какого-либо кандидата в день голосования запрещена законом. Если избиратель увидит, что кто-то агитирует за того или иного кандидата, рекомендуется обратить на это внимание членов комиссии и наблюдателей и позвонить по телефону в СБУ.

Печатанье, распространение и использование клеветнических материалов, унижающих честь и достоинство кандидатов в президенты Украины, является правонарушением. Лица, которые это осуществляют, будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом Украины.

СБУ предостерегает, что лица, препятствующие осуществлению избирателем своего конституционного избирательного права, привлекаются к уголовной ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Украины (преступления против избирательных прав и свобод человека и гражданина наказываются тюремным заключениям сроком до 3 лет).

Кроме того, в случае выявления нарушений и с целью обеспечения законности голосования СБУ рекомендует гражданам обращаться по телефонам доверия в региональные органы Службы безопасности Украины.