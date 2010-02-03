Эксперт: Украину после выборов ожидает затяжное противостояние

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что после выборов Украину ожидает затяжное политическое противостояние в обществе. Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН пресс-службой АМС.

В частности, эксперт обращает внимание на готовность команды кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «принять только победный результат выборов», а также отмечает факт сегодняшней утренней стычки в парламенте.

«Одна фракция блокирует трибуну, другая – президиум. Точно такая же модель политического противостояния будет распространена и после выборов. Поэтому уже сегодня команда В.ЯНУКОВИЧА решила продемонстрировать обществу свою степень мотивации, готовность идти до конца в отстаивании своих интересов. На этом этапе выборов почти не существует эффективных сдерживающих механизмов для гипотетических политических агрессоров», - считает В.БАЛА. При этом эксперт не исключает, что «регионалы не будут стесняться в выборе средств дискуссии и отстаивании собственного результата», однако это может привести к негативным последствиям в обществе, главным итогом которых будет низкая легитимизация власти.

В таком контексте В.БАЛА делает вывод: «Самое малое, что можно прогнозировать после подобных жестких действий оппонентов, – это низкая степень доверия к новоизбранной власти, сомнения в ее легитимности. В случае, если В.ЯНУКОВИЧ станет Президентом в судах или посредством фальсификаций, как минимум, авторитет института Президента будет нивелирован. А как максимум можно ожидать пересмотра результатов выборов и проведения перевыборов уже в ближайшее время».