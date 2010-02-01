Интуиция подсказывает Томенко, где будет Янукович в восемь вечера

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня все-таки примет участие в теледебатах с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об он сказал сегодня во время пресс-конференции в Виннице.

«Интуиция мне подсказывает, что все же Виктор Федорович в 20 часов будет сегодня на теледебатах. Он самостоятельный серьезный человек, и то, что окружение ему говорит, серьезный политик не должен слушать, а принимать решение самостоятельно», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он считает, что было бы не уважением к обществу со стороны В.ЯНУКОВИЧА не прийти на эти теледебаты.

«Я считаю, что эти сто минут очень важны», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он также напомнил, что в 2004 году В.ЯНУКОВИЧ дважды дебатировал с Виктором ЮЩЕНКО, тогда теледебаты посмотрели около 80% зрителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 20.00 на УТ-1 должны состояться теледебаты между кандидатами на пост Президента Украины, которые вышли во второй тур, - Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Перед первым туром выборов, который состоялся 17 января, лидер ПР отказался дебатировать со своими оппонентами.

Сегодня, 1 февраля, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН в очередной раз подчеркнула, что В.ЯНУКОВИЧ не будет принимать участия в теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня в чемпионате по вранью В.ЯНУКОВИЧ участие принимать не будет. Это давнее решение В.ЯНУКОВИЧА. И сегодня этот чемпионат будет проходить «соло». Ю.ТИМОШЕНКО будет продолжать делать, что она делала на протяжении пяти лет – будет лить беспрецедентную грязь в сторону В.ЯНУКОВИЧА, а также будет давать новые обещания», - отметила народный депутат.