Томенко знает, что друзья Ющенко агитируют за Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что у действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО самая большая проблема с политическим будущим, поскольку из всех вероятных альтернатив поведения между первым и вторым туром он выбрал худшую.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время поездки в Винницкую область, говоря о перспективах в украинской политике кандидатов в Президенты, которые не попали во второй тур.

«Он мог как Президент сказать, что для него главная задача – обеспечить демократический правовой характер избирательной кампании, а своих избирателей призвать прийти на выборы и проголосовать так, как им подсказывает сердце и разум. Он мог призвать проголосовать за премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, исходя из общности программ и учитывая то, что Ю.ТИМОШЕНКО помогла ему стать Президентом в 2004 году. Вместо этого, он выбрал третий путь – призвал голосовать против двух кандидатов, а в действительности делегировал свою команду работать на Виктора ЯНУКОВИЧА», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Примером этого Н.ТОМЕНКО, в частности, назвал то, что в Сумской области, на малой родине Президента, руководители районных администраций, руководители высших учебных заведений, которые не просто являются членами «Нашей Украины», но и близкими друзьями и однокурсниками В,ЮЩЕНКО, ведут прямую агитацию за В.ЯНУКОВИЧА. «Такое поведение Президента, несмотря на сверхпатриотические указы, которые появляются между первым и вторым туром, размывает и те остатки доверия, которые он имеет после первого тура», - отметил вице-спикер.

Что касается других кандидатов, то, по мнению Н.ТОМЕНКО, как для Сергея ТИГИПКО, так и для Арсения ЯЦЕНЮКА наибольшим испытанием станет оппозиционная деятельность. «Если они не будут работать в системе власти, а досрочные парламентские выборы не состоятся как минимум в 2010 году, то наибольшим испытанием для них станет испытание оппозицией, поскольку ни один, ни второй никогда реально не были оппозиционерами», - считает Н.ТОМЕНКО.