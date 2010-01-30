Минфин назвал главную причину конфликта на комбинате «Украина»

Причиной конфликтной ситуации на полиграфическом комбинате «Украина», который выпускает документы строгой отчетности, является утрата управляемости предприятием со стороны государства.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ в комментарии газете «Зеркало недели».

«Главной причиной ситуации на комбинате «Украина» является утрата управляемости предприятием. Формально подчиняясь Минфину, руководство государственного комбината - владельца ЕДАПС, в коммерческом вопросе выступило на стороне руководства ЕДАПС, а не правительства», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По мнению руководителя Министерства финансов, директор предприятия Валентин МУЗЫКА очень часто находился на больничном, а его подчиненные не несли прямой ответственности перед правительством.

«Директор В.МУЗЫКА по состоянию здоровья часто находился на больничном, а ответственность перед органом управления несет только директор. Его заместители никакой ответственности не несли - я даже не мог получить от них объяснительные», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что Минфин на данный момент обеспечил необходимую ответственность перед законом заместителей директора полиграфкомбината «Украина».

«Мы внесли изменения в устав предприятия в соответствии с полномочиями Минфина и наделили заместителей не только правами, но и ответственностью. Все остальное - это политика», - заявил И.УМАНСКИЙ.

В то же время источники «ЗН» в Минфине утверждают, что министерство не поддерживало идею смены директора полиграфкомбината «Украина» В.МУЗЫКИ до окончания президентских выборов.