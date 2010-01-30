Литвин: сегодня речь идет о том, кто сможет "сделать результат"
"И тогда все крики не будут иметь значения"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что признание результатов второго тура президентских выборов будет зависеть от выводов международных наблюдателей.
Об этом он заявил в интервью телеканала “Рада”.
По словам председателя ВР, если наблюдатели признают, что все происходило “более-менее цивилизовано”, и нарушения не повлияли на результаты выборов, то “все крики, все стоны, все проклятия не будут иметь никакого значения” независимо от того, каким будет разрыв между кандидатами в президенты по результатам голосования.
В то же время В.ЛИТВИН спрогнозировал, что разрыв во втором туре между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ “не будет слишком большим”.
Спикер считает, что сегодня речь идет о “соревновании, кто сможет “сделать” результат”.
Он рассказал об услышанном в парламенте споре между двумя депутатами - сторонниками разных кандидатов. По словам В.ЛИТВИНА, один из депутатов сказал: “Вы фальсифицировали (в первом туре выборов – УНИАН), и мы фальсифицировали. Но у нас просто вышло это лучше”.
Председатель ВР также выразил удивление по поводу того, для чего правительству необходимо было нагнетать ситуацию, меняя руководство полиграфкомбината “Украина”.
По его словам, если правительство знало о злоупотреблениях на комбинате, о которых сейчас ведет речь, то почему раньше не принимало меры для их устранения.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что в Украину могут быть завезены из заграницы бюллетени, В.ЛИТВИН сказал: “Я не исключаю, что могут из заграницы ввезти бюллетени, потому что если завозят наблюдателей уникальным способом, то почему не завезти бюллетени? Ведь это проще!”