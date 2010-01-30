Литвин: сегодня речь идет о том, кто сможет "сделать результат"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что признание результатов второго тура президентских выборов будет зависеть от выводов международных наблюдателей.

Об этом он заявил в интервью телеканала “Рада”.

По словам председателя ВР, если наблюдатели признают, что все происходило “более-менее цивилизовано”, и нарушения не повлияли на результаты выборов, то “все крики, все стоны, все проклятия не будут иметь никакого значения” независимо от того, каким будет разрыв между кандидатами в президенты по результатам голосования.

В то же время В.ЛИТВИН спрогнозировал, что разрыв во втором туре между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ “не будет слишком большим”.

Спикер считает, что сегодня речь идет о “соревновании, кто сможет “сделать” результат”.

Он рассказал об услышанном в парламенте споре между двумя депутатами - сторонниками разных кандидатов. По словам В.ЛИТВИНА, один из депутатов сказал: “Вы фальсифицировали (в первом туре выборов – УНИАН), и мы фальсифицировали. Но у нас просто вышло это лучше”.

Председатель ВР также выразил удивление по поводу того, для чего правительству необходимо было нагнетать ситуацию, меняя руководство полиграфкомбината “Украина”.

По его словам, если правительство знало о злоупотреблениях на комбинате, о которых сейчас ведет речь, то почему раньше не принимало меры для их устранения.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что в Украину могут быть завезены из заграницы бюллетени, В.ЛИТВИН сказал: “Я не исключаю, что могут из заграницы ввезти бюллетени, потому что если завозят наблюдателей уникальным способом, то почему не завезти бюллетени? Ведь это проще!”