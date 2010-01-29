УНП призывает Тимошенко обеспечить выполнение указа об УПА

Львовская областная организация Украинской народной партии призывает премьер-министра и Верховную Раду проявить политическую волю и воплотить инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в жизнь, обеспечив выполнение его указа о предоставлении воинам ОУН-УПА статуса „участников борьбы за независимость Украины” соответствующими нормативными актами и законопроектами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Львовская областная организация УНП убеждена: «Это первый серьезный шаг за 18 лет Независимости Украины, который был осуществлен в этом направлении».

В соответствующем заявлении Львовской областной УНП говорится: «По самым скромным подсчетам историков во времена Второй мировой войны на территории Западной Украины действовало около полумиллиона украинских повстанцев. Именно они встали на оборону родной земли от московской и немецкой оккупации. За свою героическую деятельность, вместо славы и признания, эти люди не получили даже статуса ”участника боевых действий”». В то же время в областной УНП напоминают, что «по воле нашей власти статус "ветеранов Великой Отечественной", кроме участников боевых действий тех времен, получили ветераны НКВД-МГБ, которые, собственно, и были организаторами голодоморов и многочисленных репрессий в Украине». «Эти люди сегодня пользуются многочисленными привилегиями, поскольку их преступления против украинского народа скрыты в засекреченных архивах. И, что хуже всего, это не вызывает никакого справедливого возмущения, ни у украинской власти, ни у общества», - отмечается в заявлении. В то же время, подчеркивает Львовская УНП, «последствия борьбы против предоставления статуса ветеранам УПА ощутимы».

Учитывая все это, Львовская областная УНП приветствует инициативу В.ЮЩЕНКО и призывает других руководителей страны ее поддержать.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ об увековечении участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

Учитывая результаты проведенных научных исследований, признавая на государственном уровне выдающуюся роль участников борьбы за независимость Украины в XX веке, с целью их увековечения, восстановления исторической справедливости и правдивой истории украинского освободительного движения XX века Президент постановил признать участниками борьбы за независимость Украины в XX веке лиц, которые принимали участие в политической, партизанской, подпольной, вооруженной борьбе за независимость Украины, в том числе в составе формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства (Гетманата), Украинской военной организации, Организации народной обороны «Карпатская Сечь», Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии, Украинской главной освободительной рады и других воинских формирований, партий, организаций и движений, которые ставили целью обретение Украиной государственной независимости.

Кабинету министров Украины Президент поручил разработать вместе со Службой безопасности Украины и при участии Национальной академии наук Украины и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О правовом статусе участников борьбы за независимость Украины в XX веке».