Кравчук: если выиграет Янукович, Украина пойдет в сателлиты к России

Доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что заявления относительно внешней политики Украины кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА не свидетельствуют о европейском выборе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах.

«Если выборы выиграет Виктор ЯНУКОВИЧ, то Украина может стать полным сателлитом России. Это слово поглощает в себе все. Все то, что декларирует ЯНУКОВИЧ сегодня на международной арене – это не европейский выбор Украины», – сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, признав государствами части суверенной Грузии – Южную Осетию и Абхазию, В.ЯНУКОВИЧ «стал рядом с президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ».

«Мне стыдно за это, потому что даже ближайший союзник России – Президент Беларуси ЛУКАШЕНКО – этого не сделал и никогда об этом вслух не говорил. Это свидетельствует о полной, безоговорочной ориентации на Россию», – заявил первый Президент Украины.

Также Л.КРАВЧУК выразил сомнение в обещании В.ЯНУКОВИЧА, что в случае его победы на президентских выборах газ для населения станет дешевле. «Не будет никакого дешевого газа. Это не те времена», - заявил Л.КРАВЧУК.

В то же время он отметил, что шансы Ю.ТИМОШЕНКО на победу во втором туре выборов «очень большие».

«Если арифметически сложить все достижения демократических кандидатов, то это намного больше избирателей, чем проголосовало за ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

При этом Л.КРАВЧУК отметил, что прежде всего, он имеет в виду голоса, отданные за Сергея ТИГИПКА, Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ЮЩЕНКО.

«Если за нее и не проголосуют все избиратели, которые проголосовали за этих кандидатов, то все равно эти шансы остаются большими. В Украине в первом туре выборов не принимало участия 12 млн. людей. Мы надеемся, что в этот раз явка избирателей, которые решат проголосовать за ТИМОШЕНКО, будет значительно больше», - сказал Л.КРАВЧУК.