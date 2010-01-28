Народный рух о Тимошенко, братьях Ющенко и политической пенсии

Народный Рух Украины призывает патриотические силы сплотиться и поддержать во втором туре президентских выборов Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Политсовета Народного Руха Украины.

Как отмечается в документе, “в течение нескольких недель блокируется внесение изменений в избирательное законодательство. Угроза фальсификаций становится как никогда реальной. В то же время, страна с тревогой наблюдает за силовым захватом депутатами от Партии регионов и их помощниками полиграфического комбината «Украина», блокированием ими судов”. По мнению представителей НРУ, “это свидетельствует о том, что команда ЯНУКОВИЧА готовится фальсифицировать результаты президентских выборов. Именно поэтому антигосударственные силы сосредоточили все ресурсы для отстранения Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел – черные дела удобнее делать без страха быть схваченными за руку”.

“Методы «регионалов» не удивляют, - говорится дальше в заявлении. - Так же привычным выглядит красный подхалимаж и приспособленчество фракции ЛИТВИНА. Предсказуемым стал и демарш «Единого центра», который давно стал средством ведения антиправительственной работы и раскалывания национально-демократических сил”. При этом отмечается, что “настоящей новостью в спецоперации против честных выборов стала поддержка ЯНУКОВИЧА родным братом действующего Президента – Петром ЮЩЕНКО и еще несколькими вчерашними пылкими патриотами”. “Сегодняшнее голосование ярко продемонстрировало окончательную победу личных амбиций Президента ЮЩЕНКО над его показным патриотизмом, стремление слепить пусть небольшую, но свою политическую силу накануне ухода с наивысшего государственного поста”, - считают в Политсовете НРУ.

При этом, говорится в заявлении, “многим в Украине горько отмечать, что В.ЮЩЕНКО, который объединил в 2004 году надежды миллионов, проиграл выборы”. “Еще досаднее видеть, как вместо того, чтобы по-мужски поддержать своего многолетнего соратника, или хотя бы отойти в сторону, он взялся помогать ЯНУКОВИЧУ уничтожать Юлию ТИМОШЕНКО. Тогда как Ю.ТИМОШЕНКО взяла на себя весь груз борьбы с кризисом, и при этом достигла финиша избирательной гонки. Позерский патриотизм В.ЮЩЕНКО вместе с призывами голосовать против обоих кандидатов сегодня – это беспокойство о своей ближайшей политической перспективе посредством последующего раскалывания демократических сил”, - заявляют в НРУ.

По мнению авторов заявления, “результатом такой политической мелочности может стать приведение к власти «стабилизационного» режима ЯНУКОВИЧА. Может, этот режим и мог бы обеспечить В.ЮЩЕНКО спокойную политическую пенсию, но никогда - надежду на достойное место в отечественной истории для бывшего лидера Майдана”.

Поэтому Политсовет НРУ призывает “все патриотические силы, невзирая на боль и разочарование последних лет, невзирая на попытки деморализации тех, кто колеблется, сплотиться перед угрозой антигосударственного криминального переворота”. “Сегодня отказ от голосования или выбор «против всех» каждого патриота является персональным голевым пасом ЯНУКОВИЧУ”, - заявляют в НРУ и добавляют: “Придите на выборы и проголосуйте за Юлию ТИМОШЕНКО – единственного кандидата демократических патриотических сил!”.