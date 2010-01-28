Луценко просветил Литвина: донецкие грехом считают лоха не кинуть

Первый заместитель министра, и.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что не будет сводить счеты с Блоком Литвина и КПУ, которые сегодня вместе с Партией регионов проголосовали за его отставку.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что не будет привлекать к ответственности отдельных представителей этих политических сил за злоупотребления в определенных отраслях экономики.

"У нас были некоторые претензии к некоторым служащим возглавляемых "литвиновцами" и коммунистами отраслей. Но они носят характер, который пока еще не может говорить о систематических злоупотреблениях. Потому я не хочу бросать грязью в тех, кто поступил неэтично", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он сказал, что ему очень досадно за сегодняшний поступок депутатов этих политических сил, которые голосовали вместе с "регионалами". "В параграфе первом Донецкого устава написано: "Лоха грех не кинуть". А лохом считается каждый, кто слаб. Слабость - вот таких политических раскладов и проявляется", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.