Тигипко уже подозревают в том, что он «объехал на козе» Тимошенко

Электоральный феномен кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО заключается в подборе разочаровавшегося избирателя. На Донбассе его команда воспользовалась плодами работы БЮТ, сумевшего «увести» от лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА часть электората, но не обеспечившего его «перетекание» к Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Агентстве моделирования ситуаций, так прокомментировал результаты первого тура президентских выборов на Донбассе директор агентства Виталий БАЛА.

«Перед С.ТИГИПКО сегодня стоит главная задача – закрепить свой электоральный успех на идеологическом уровне. А сделать это будет крайне непросто. Ведь фактически он воспользовался результатами войны на уничтожения команд В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО», - говорит эксперт.

По его словам, на Донбассе, к примеру, на протяжении длительного времени штаб Ю.ТИМОШЕНКО проводил работу по отколу избирателя В.ЯНУКОВИЧА. Он считает, что эта работа была достаточно сложной, но крайне эффективной. «Фактически С.ТИГИПКО, не проводивший активной кампании в регионе, воспользовался плодами работы штаба БЮТ», - уверен В.БАЛА.

По мнению В.БАЛЫ, после президентских выборов ситуация на Донбассе с политической монополией ПР будет нарушена окончательно. «Суммарно сегодня на той же Луганщине существует более 30% избирателей, не принимающих методов работы В.ЯНУКОВИЧА и его представителей в регионе. Это значит, что ближайшие местные выборы могут переформатировать систему власти на Донбассе – слишком велик запрос общества на новые политические силы, на новые лица и новые модели управления», - отметил эксперт.