Подтверждает ли отставка Луценко создание нового большинства в ВР

Народный депутат от фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что в настоящее время рано говорить о возможной новой конфигурации коалиции в парламенте, и к этому вопросу нужно вернуться исключительно после выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос, означает ли сегодняшнее голосование за отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО подтверждение формирования нового большинства во ВР.

«Это большинство справедливости за проведение честных выборов», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Он отметил, что «о большинстве ЯНУКОВИЧА можно будет говорить после 7 февраля».

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом фракция Партии регионов будет действовать, если Кабинет министров назначит исполняющим обязанности министра внутренних дел Геннадия МОСКАЛЯ, который сегодня является одним из заместителей министра, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что будет сделано все, чтобы в этом случае Г.МОСКАЛЬ прекратил быть одновременно народным депутатом и заместителем министра. «Он не будет народным депутатом. Он положит мандат», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он подчеркнул, что все претензии в отношении того, что Г.МОСКАЛЬ уже давно должен был сложить свои депутатские полномочия, можно предъявлять только к судьям.

По его словам, представители фракции Партии регионов вновь будут обращаться в суд по вопросу лишения Г.МОСКАЛЯ депутатского мандата. «Если его назначат исполняющим обязанности, то будет новый повод для обращения в суд», - добавил он.