Герман переживает, что Януковичу придется отмывать имидж Украины

Манипуляции премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО именами мировых лидеров во время проведения избирательной президентской кампании могут привести к международной изоляции Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН, комментируя содержание и направленность новых агитационных телевизионных роликов кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО, которые выходят в эфир накануне второго тура выборов главы государства.

“Юлия ТИМОШЕНКО – самозванка. Ни Ангела МЕРКЕЛЬ, ни Николя САРКОЗИ, ни Дональд ТУСК не делали заявлений о том, что они поддерживают ТИМОШЕНКО как кандидата в президенты Украины”, - заявила А.ГЕРМАН.

Поэтому, отметила она, “ролики, которые разместили на днях на телевидении, где речь идет о якобы поддержке Ю.ТИМОШЕНКО со стороны лидеров европейских государств как кандидата в президенты, являются абсолютной авантюрой, которая наносит огромный вред международному имиджу Украины”.

“Потому что теперь в мире будут считать, что украинская власть, украинский премьер манипулируют именами лидеров ведущих европейских государств, используя их без разрешения для реализации амбициозных целей”, - сказала депутат.

По ее убеждению, такая “авантюра Ю.ТИМОШЕНКО причиняет огромный вред Украине не только сегодня, но и будет иметь негативные последствия в будущем”.

“Потому что ТИМОШЕНКО проиграет выборы, а следующий Президент будет вынужден отмывать имидж Украины от такой авантюрной политики”, - сказала А.ГЕРМАН.