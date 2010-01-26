Главный раввин РФ обвинил украинцев в участии в нацистских убийствах евреев

Главный раввин РФ Берл ЛАЗАР утверждает, что население Украины и Прибалтики участвовали в ликвидации евреев во время Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Думаю, что в целом еврейская община в России хотела бы действительно показать, что нельзя не только отрицать этот момент и там Холокост в целом, но участие каждой нации, которая нам помогала - это идеологический подход. Не только, что кто-то помогал, кто-то – наоборот», - сказал главный раввин РФ.

По его словам, «нацизм - это плохо не только потому, что убивали, а потому, что убивали и оправдывали свои действия. Те, кто помогал им, реально, то, что было в Прибалтике, то, что было на Украине, - местные народы участвовали в ликвидации евреев. Не то, что пришли нацисты, и народ сопротивлялся. Были люди, которые реально много чего сделали, но в целом государство помогало. Поэтому, когда сегодня они стараются снова говорить, что у нас есть своя история - это страшно».

Б.ЛАЗАР подчеркнул, что никогда не забудут, что для них сделала Советская Армия во время Второй мировой войны.

«Мы это должны четко подчеркнуть и рассказать то, что было в реальности. Потому что, к сожалению, то, что мы видим, и что было в последние дни в Украине - это страшно. Для нас это действительно неприемлемо. И мы будем помогать разъяснять эти вопросы, чтобы было четко понятно, что было. Исторические факты - это самый лучший ответ, когда мы видим такое», - подчеркнул главный раввин России.

В свою очередь, В.ПУТИН отметил, что внимательно следит за тем, что происходит в мире по поводу проблем, связанных с искажением истории и отрицанием Холокоста.

«Хочу отметить, что, безусловно, все, что касается сохранения памяти о жертвах нацизма, все, что касается сохранения информации о реальных трагических событиях Второй мировой войны, - здесь еврейские организации всегда выступают нашими последовательными союзниками. Это было и во время переноса памятника в Таллине, это наблюдаем и в других регионах мира, где предпринимаются подобные попытки пересмотра правды о трагедии Второй мировой войны. Мы видим последовательность еврейских организаций и в России. По этому вопросу мы с вами абсолютно согласны. Хочу Вас за это поблагодарить», - сказал В.ПУТИН.