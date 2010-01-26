Томенко припомнил регионалам унижение суверенности Гондураса

Фракция БЮТ готова рассматривать изменения к закону о выборах Президента, но не только те, которые предлагает фракция Партии регионов, но и те, которые предлагает БЮТ.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя инициативу фракции Партии регионов о созыве внеочередной сессии парламента 28 января.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что одним из вопросов повестки дня фракция Партии регионов предлагает рассмотреть изменения к закону о выборах, в частности, об изъятии пункта, касающегося полномочности комиссии только при наличии двух третей состава и дополнения о запрещении изменений состава комиссий позже, чем за два дня до повторного голосования.

«Мы готовы рассмотреть дискуссионные статьи, которые могут привести к фальсификациям закона о выборах, но не только те статьи, на которых настаивает фракция Партии регионов, но и наши замечания», - сказал он.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, это касается положений о голосовании дома, и внесение изменений в списки избирателей непосредственно в день голосования.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что ранее представители фракции Партии регионов заявляли, что только «в Гондурасе и в племени тумбу-юмбу, могут вноситься изменения к закону о выборах между первым и вторым туром».

«Нам приятно, что Партия регионов признала свою ошибку и признала, что для обеспечения проведения демократических выборов возможно внесение изменений между первым и вторым туром», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что до этого фракцией Партии регионов делалось все, чтобы заблокировать рассмотрение любых изменений к закону, и приводились разные аргументы, даже «унижающие суверенность Гондураса».