Герман заявила, что в ее истории с Чорновилом мужчиной будет она
Кто не пускает Януковича на дебаты?
Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что ее бывший однопартиец, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ повел себя не как мужчина в своем сегодняшнем заявлении по отношению к ней.
Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН, комментируя обнародованное некоторыми СМИ заявление Т.ЧОРНОВИЛА, что «именно А.ГЕРМАН не пускает кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА на теледебаты».
«В истории с Т.ЧОРНОВИЛОМ мужчиной буду я», - сказал А.ГЕРМАН.
По ее словам, «когда я слушаю, как Т.ЧОРНОВИЛ обливает грязью команду, в которой он был 5 лет, и в частности меня лично, то думаю, что в нашей с Тарасом истории кто-то один должен быть мужчиной».
«Я эту роль беру на себя. Это все, что я могу сказать о поведении ЧОРНОВИЛА», - заявила А.ГЕРМАН.