Герман заявила, что в ее истории с Чорновилом мужчиной будет она

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что ее бывший однопартиец, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ повел себя не как мужчина в своем сегодняшнем заявлении по отношению к ней.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН, комментируя обнародованное некоторыми СМИ заявление Т.ЧОРНОВИЛА, что «именно А.ГЕРМАН не пускает кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА на теледебаты».

«В истории с Т.ЧОРНОВИЛОМ мужчиной буду я», - сказал А.ГЕРМАН.

По ее словам, «когда я слушаю, как Т.ЧОРНОВИЛ обливает грязью команду, в которой он был 5 лет, и в частности меня лично, то думаю, что в нашей с Тарасом истории кто-то один должен быть мужчиной».

«Я эту роль беру на себя. Это все, что я могу сказать о поведении ЧОРНОВИЛА», - заявила А.ГЕРМАН.