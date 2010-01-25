СНБО приняла решение по «Украине»: ни нашим, ни вашим

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству назначить временного руководителя полиграфического комбината «Украина» из числа нынешних заместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, учитывая тот факт, что поводом для столкновения между представителями политических сил, принимающих участие в выборах, и представителями милиции стало изменение устава и руководства комбината, СНБО принял решение, направленное на то, чтобы ни одна из сторон не имела преимуществ над комбинатом, который печатает избирательные бюллетени.

В соответствии с решением СНБО, Кабинет министров должен определиться с временным руководителем полиграфического комбината из числа заместителей, которые сегодня работают на предприятии. Р.БОГАТЫРЕВА заметила, что этот человек должен иметь квалификацию, опыт, а также доступ к государственной тайне.

Кроме того, эта кандидатура должна быть согласована со Службой безопасности Украины.