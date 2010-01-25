Березовский: ключевая точка - Украина, а не Иран

Опальный российский олигарх Борис Березовский испытывает "колоссальный" политический интерес к Украине. Об этом он заявил в интервью радио "Свободе".

"Я хочу повторить те слова, которые я сказал в 2004 году, и этим все будет сказано: судьба России решается на Украине. Мой политический интерес всегда неизменно с Россией и всем, что может помочь России стать цивилизованной страной. И поэтому важно было в 2004 году, чтобы Украина сделала такой выбор, и она по существу тянула Россию за собой. И вообще правильно было бы ставить вопрос о присоединении России к Украине, как в свое время произошло присоединение Восточной Германии к Западной Германии. Но, к сожалению, на этом этапе мои ожидания не оправдались", - сказал Березовский.

Он считает также, что Запад в очередной раз подтвердил абсолютное непонимание важности того, что происходит в Украине: "Я считаю, что это в тысячу раз сложнее, чем то, что происходит в Иране, в тысячу раз сложнее, чем то, что вообще происходит на Ближнем Востоке, потому что здесь решается не только будущее России, но вообще решается будущее ценностей западных цивилизаций. Вот это ключевая точка, а не Иран".