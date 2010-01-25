У Тимошенко отреагировали на ситуацию с захватом комбината «Украина»

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не нуждается в услугах полиграфического комбината «Украина».

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель руководителя центрального штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг захвата полиграфического комбината «Украина».

По его словам, те, кто пытаются породить конфликт вокруг печати избирательных бюллетеней, делают только медвежью услугу. «Необходимо срочно установить, кто принимал участие в попытке изменить менеджмент комбината перед выборами, и привлечь виновных к ответственности», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он выразил сожаление, что «глупость некоторых чиновников не имеет границ».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве, где, в частности, печатаются и избирательные бюллетени, подвергся нападению.

Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того, как этого им не удалось, неизвестные разбили оконные стекла на первому этаже, через которые они и вошли в здание.

Столкновения произошли и внутри здания, были применены пожарные шланги, часть здания залита водой. К месту происшествия была вызвана милиция.

Ранее Партия регионов уже заявляла о попытке сменить руководство комбината "Украина" командой Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.