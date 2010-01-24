Тарасюк напомнил Ющенко, кто ему подставлял плечо в 2004-м

Председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что призыв Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не голосовать ни за одного с кандидатов во втором туре президентских выборов означает поддержку им Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом Б.ТАРАСЮК заявил во время заседания Центрального провода НРУ в субботу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, по словам председателя Руха, «сегодня у нас, как никогда, нет права на мелкие обиды и состязания амбиций».

«Перед угрозой нашествия антигосударственных сил все патриоты должны объединиться. Мы верим, что все национально-демократические силы проявят мужество и мудрость и объединятся для поддержки кандидата, который может уберечь Украину от господства ЯНУКОВИЧА и его команды», - отметил Б.ТАРАСЮК.

«Нас удивляет, что такие заявления делает ЮЩЕНКО. Говорить, что оба кандидата одинаковые, значит призывать людей не идти на голосование во втором туре. Сегодня это значит – работать на ЯНУКОВИЧА», - убежден лидер Руха.

Б.ТАРАСЮК отметил, что «особенно странно слышать такие заявления от ЮЩЕНКО, которому после отравления в 2004 году Юлия ТИМОШЕНКО подставила плечо и выполнила решающую часть работы во время агитационного тура по стране».

Тактику В.ЮЩЕНКО на отождествление двух финалистов выборов председатель НРУ назвал очередной ошибкой действующего Президента, направленной на раскол национально-демократических сил.

Центральный провод НРУ принял на своем заседании обращение к национально-демократическим силам с призывом проявить мужество и мудрость и объединиться для поддержки Ю.ТИМОШЕНКО – «единого кандидата, который может уберечь Украину от антигосударственного реванша ЯНУКОВИЧА».