Тимошенко: антифальсификационный Закон необходимо принять срочно

Кандидат на должность Президента Юлия ТИМОШЕНКО отмечает необходимость принятия изменений к Закону "О выборах Президента Украины" для урегулировании норм о голосовании дома, а также о включении избирателей в списки в день голосования.

"Необходимо проголосовать за эти уточнения, и я надеюсь, Президент их подпишет, если он заботится о добром имени Украины и о честных выборах", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По ее мнению, действующие нормы о голосовании дома и о включении в списки в день голосования создают бесконечный риск фальсификаций, с помощью которых Виктор ЯНУКОВИЧ как единый кандидат от олигархии пытался вернуться к власти, начиная с 2004 года.

"Я сделаю даже невозможное для того, чтобы не допустить возвращения криминалитета к власти. Я сделаю даже невозможное для того, чтобы для Украины открылся шанс, который, к сожалению, был упущен в 2004-2005 годах из-за слабости лидера. Я сделаю все для того, чтобы Украина получила новый светлый путь развития", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.