Янукович победил в 9 областях, Крыму и Севастополе, Тимошенко – в 15 и Киеве

Виктор ЯНУКОВИЧ в первом туре президентских выборов победил в 9 областях, Крыму и г. Севастополе, Юлия ТИМОШЕНКО – в 15 областях и г. Киеве.

Такие предварительные данные обнародованы на сайте ЦИК по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Лидеру Партии регионов предпочтение отдали в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также в АР Крым и г. Севастополе.

Лидер БЮТ получила поддержку большинства избирателей в столице, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области.

Наибольшую поддержку В.ЯНУКОВИЧ получил в Донецкой (76,04%), Луганской (71,07%) областях и в Крыму (61,13%). Ю.ТИМОШЕНКО больше всего голосов набрала в Волынской (53,78%), Винницкой (46,9%) и Ровенской (43,85%) областях.