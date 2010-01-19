В БЮТ заявляют, что ПР хочет подмять под себя ЦИК
Создают искусственный дисбаланс?
Освобождение Верховной Радой члена Центральной избирательной комиссии Анатолия ПИСАРЕНКО от должности без назначения на его место другого человека является ничем иным, как попыткой Партии регионов “сделать ЦИК своей заложницей и узурпировать власть в ней”.
Об этом заявила заместитель председателя фракции БЮТ Елена ШУСТИК, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской социал-демократической партии.
По ее словам, «регионалы» пытаются подмять под себя ЦИК и обеспечить легитимизацию сфальсифицированных результатов голосования во втором туре президентских выборов”.
“Они отказались внести изменения в избирательный закон, и благодаря безосновательному голосованию на дому, внесению избирателей в списки в день выборов исказили результаты выборов в восточных областях. Теперь они хотят распространить эту практику на всю Украину, и благодаря искусственно созданному парламентом дисбалансу сил в ЦИК узаконить сфальсифицированные результаты», - сказала Е.ШУСТИК.