Черновецкий передумал лезть в ледяную воду

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отменил запланированное на сегодня участие в проведении праздника «Крещения» и чина освящения воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской администрации, в этих мероприятиях примет участие заместитель председателя КГГА Сергей РУДЫК.

Праздник Крещения и освящения воды пройдет в 14.00 в киевском Гидропарке (часовня в честь Крещения Господнего).

Аккредитация проводится по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.