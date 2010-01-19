Черновецкий передумал лезть в ледяную воду
11:13, 19 января 2010Политика
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Власть представит Рудык
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отменил запланированное на сегодня участие в проведении праздника «Крещения» и чина освящения воды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской администрации, в этих мероприятиях примет участие заместитель председателя КГГА Сергей РУДЫК.
Праздник Крещения и освящения воды пройдет в 14.00 в киевском Гидропарке (часовня в честь Крещения Господнего).
Аккредитация проводится по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.
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