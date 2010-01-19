Регионалы уже примеряются выбивать из-под Тимошенко кресло

В парламенте найдутся голоса для отставки правительства Юлии Тимошенко.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич в эфире телеканала ICTV.

"Я считаю, что НУ-НС и БЮТ сделали большую тактическую ошибку, которая может нам сейчас очень сильно помочь. Нет по этому поводу определения Конституционного Суда, и является открытым вопрос, касаемо отношений внутри парламента", - сказал он.

"Есть группа депутатов, которая исключена из рядов своих фракций, но они могут создать свою фракцию, они могут объединиться. Мы не знаем, КС по этому поводу пока ничего не сказал", - отметил регионал.

"Голоса для отставки правительства в парламенте найдутся и эти же депутаты теоретически могут создавать коалицию. Здесь мы (Партия регионов) открыты", - подчеркнул Шуфрич.

Он убежден, что "будет ответственность депутатов относительно необходимости искать компромисс с президентом Януковичем и с наибольшей фракцией в парламенте, потому что если этого не произойдет, к сожалению, мы вынуждены будем идти на досрочные парламентские выборы".

В то же время регионал отметил, что досрочные выборы Верховной Рады - это "крайность".

Относительно возможности объединения БЮТ и Партии регионов Шуфрич сказал: "Так, как проходила кампания со стороны Юлии Тимошенко и ее штаба, я сейчас сложно представляю возможность для объединения".

Украинская правда