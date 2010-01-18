На Ровенщине наибольшую поддержку получила Тимошенко – 44%

Лидером президентских выборов в Ровенской области, по информации ЦИК, является премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали почти 44% избирателей (по итогам обработки 98% бюллетеней из всех пяти избирательных округов региона).

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЯНУКОВИЧ, которого поддержали свыше 12,5% избирателей; на третьем – Сергей ТИГИПКО (почти 10,5%), на четвертом - Виктор ЮЩЕНКО (7,3%), который только в одном округе (№ 156 с центром в Дубно) занял третье место.

Дальше идут Владимир ЛИТВИН и Арсений ЯЦЕНЮК, которые набрали, соответственно, 7,2% и 7%. За Олега ТЯГНИБОКА проголосовали 2,66% избирателей.

В.ЯНУКОВИЧ стал вторым после Ю.ТИМОШЕНКО в четырех из пяти округов области, и только в областном центре он занял третье место. В областном центре В.ЯНУКОВИЧА опередил С.ТИГИПКО.

В двух северных округах (ровенское Полесье) третье место после Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА получил Владимир ЛИТВИН.

Правоохранители и международные наблюдатели не отметили в области никаких серьезных нарушений во время выборов, которые могли бы существенно повлиять на результаты голосования.