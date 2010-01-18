Симпатики Тигипко и Симоненко не станут «пачкать руки», голосуя за Януковича?

Заместитель председателя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ считает, что во втором туре президентских выборов Виктор ЯНУКОВИЧ обязательно проиграет Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал, комментируя соответствующие заявления «регионала» Бориса КОЛЕСНИКОВА на сегодняшнем брифинге.

«Господин КОЛЕСНИКОВ уже сколько наговорил и о ТИГИПКО, и о СИМОНЕНКО, и о других кандидатах, что их избиратели вряд ли захотят пачкать руки, поддерживая Партию регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал С.СОБОЛЕВ, добавив, что во втором туре Ю.ТИМОШЕНКО существенно увеличит свои результаты.

«В запасе ТИМОШЕНКО во втором туре есть 25% голосов, которые она получит от демократических кандидатов. Фактически она получила их еще в первом туре в распыленном виде», - считает «бютовец».

Вместо этого В.ЯНУКОВИЧ, по мнению С.СОБОЛЕВА, во втором туре может улучшить свои результаты на 3-4%.

«Это те несчастные проценты, вместе взятые от его технических кандидатов - БОГОСЛОВСКОЙ и Васи ПРОТИВСИХА», - отметил он.

С.СОБОЛЕВ считает, что в Партии регионов также сомневаются в победе своего лидера. Для примера он упомянул «митинги с танцами под ЦИК и полдесятка заказных экзит-полов».

«Партия регионов заблаговременно договорились с несколькими каналами о запуске экзит-полов под них, это одна из их стратегий», - сказал С.СОБОЛЕВ.