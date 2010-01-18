Подсчет голосов завершили все участковые избиркомы

Участковые избирательные комиссии завершили подсчет голосов избирателей на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, сегодня в ЦИК поступили протоколы о результатах голосования из первых пяти окружных избирательных комиссий: №24 (Днепропетровская область), №148 (Полтавская обл.) и №214, 219 и 220 (Киев).

«Соответствующие протоколы взяты для рассмотрения для последующей обработки ЦИК», - сказал он.

Также М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что на данное время в ЦИК не поступили электронные сообщения относительно содержания протоколов из 465 УИК.

«Это не значит, что еще не завершен процесс подсчета голосов. Процесс подсчета голосов завершен на всех избирательных участках. Но еще не все избирательные участки смогли подать в окружные избирательные комиссии свои протоколы, что, в свою очередь, делает невозможным введение окружными избирательными комиссиями соответствующих данных в систему. То есть процесс подсчета голосов завершен. Продолжается процесс введения информации», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, ЦИК не видит оснований для того, чтобы говорить о задержке с поступлением информации.

«Эта информация является стандартной для любых выборов, и ждать 100% поступления сообщений возможно во вторник или утром в среду. Ситуация является типичной, никаких аномалий мы не наблюдаем», - отметил член ЦИК.