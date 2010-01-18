Тимошенко уже известна причина взрыва в луганской больнице

Взрыв в луганской городской больнице №7 произошел из-за халатности при транспортировке кислородного баллона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Луганске заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после заседания специальной правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий взрыва.

Она подчеркнула, что эта причина взрыва была установлена в ходе заседания комиссии.

«Взрыв произошел вследствие халатного отношения при транспортировке баллонов с кислородом для реанимационного отделения больницы №7. Транспортировку этих баллонов проводили технические сотрудники… Причиной (взрыва) стала просто халатность и непрофессионализм при транспортировке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании луганской городской больницы № 7 в отделении реанимации. В результате взрыва погибли три человека.

На территории больницы работают спецтехника, спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб.

Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.