Наблюдатели ОБСЕ увидели в Украине «выборы высокого качества»

Наблюдатели ОБСЕ считают, что выборы в Украине отвечали большинству международных стандартов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОБСЕ.

“Первый раунд президентских выборов в Украине был высокого качества и продемонстрировал значительный прогресс по сравнению с предыдущими выборами, отвечая большинству обязательств ОБСЕ и Совета Европы”, - отмечается в сообщении.

Наблюдатели подчеркнули, что выборы продемонстрировали уважение к гражданским и политическим правам, а также был широкий выбор кандидатов, представляющих различные политические взгляды.

В соответствии с заявлением, кандидаты имели возможность свободно проводить предвыборную кампанию, при этом сам период кампании был спокойным.

Наблюдатели отмечают, что законодательные положения остаются нечеткими и неполными, что вызывало дискуссии. В то же время в заявлении отмечается, что выборы, в целом, были проведены эффективно, а комиссии работали, преимущественно, на коллегиальной основе.

“Плюралистические медиа предоставили избирателям многие информацию о кандидатах, хотя электронные медиа, как сообщалось, были часто под воздействием кандидатов, которые оплачивали появление в новостях”, - отмечается в заявлении.

Голосование и подсчет голосов наблюдателями также был оценен в целом положительно.