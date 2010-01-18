Кременчугский окружком устроил ЦИКу неожиданный сюрприз

Центральная избирательная комиссия приняла первый протокол с мокрой печатью от окружной избирательной комиссии № 148 в городе Кременчуг Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, протокол был передан ЦИК во время заседания комиссии.

В соответствии с переданным протоколом, в округе № 148 за кандидата в президенты Инну БОГОСЛОВСКУЮ проголосовали 417 избирателей, за Михаила БРОДСКОГО – 40, за Анатолия ГРИЦЕНКО – 1312, за Юрия КОСТЕНКО – 205, за Владимира ЛИТВИНА – 2367, за Александра МОРОЗА – 226, за Александра ПАБАТА – 338, за Василия ПРОТЫВСИХ – 131, за Сергея РАТУШНЯКА – 61, за Олега РЯБОКОНЯ – 35, за Петра СИМОНЕНКО – 4393, за Людмилу СУПРУН – 68, за Юлию ТИМОШЕНКО – 28184, за Сергея ТИГИПКО – 17442, за Олега ТЯГНИБОКА – 1155, за Виктора ЮЩЕНКО – 2452, за Виктора ЯНУКОВИЧА – 35083, за Арсения ЯЦЕНЮКА – 13127.

Не поддержали ни одного кандидата – 3851.

Как отметил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ, то, что ОИК № 148 привезет в комиссию протокол, стало для ЦИК неожиданностью. Поэтому он отметил, что в дальнейшем окружные комиссии должны предупреждать комиссию о том, что они намерены привезти в комиссию протокол. «Для нас это было неожиданно. Нас не предупредили, сделали сюрприз», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Комиссии передают протоколы в ЦИК в составе главы окружной избирательной комиссии, заместителя председателя ОИК и секретаря. В настоящее время в заседании ЦИК - перерыв до получения комиссией новых протоколов от окружных комиссий.