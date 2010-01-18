Безсмертный сказал, когда Ющенко сделает заявление
11:28, 18 января 2010Политика
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Политик провел брифинг
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «сегодня-завтра» обнародует заявление по оценке выборов 17 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя избирательного штаба В.ЮЩЕНКО Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ на брифинге.
Он не исключил, что в ближайшее время В.ЮЩЕНКО пообщается с прессой. «В ближайшее время вы сможете получить позицию самого кандидата», - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.
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