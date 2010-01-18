В БЮТ «записали» в актив Тимошенко электорат сразу тех кандидатов
«Мстить» Януковичу она не будет?
Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ убежден, что голоса избирателей кандидата на пост Президента Сергея ТИГИПКО во втором туре выборов перейдут к Юлии ТИМОШЕНКО и Виктору ЯНУКОВИЧУ в пропорции два к одному.
Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.
С.СОБОЛЕВ заверяет, что С.ТИГИПКО и Ю.ТИМОШЕНКО будут работать в одной команде, но, по его прогнозу, С.ТИГИПКО не пойдет в премьеры. «У ТИГИПКО есть большая цель, он хочет в какой-то срок… стать Президентом», - отметил народный депутат.
Что касается подготовки ко второму туру выборов, то С.СОБОЛЕВ считает, что не грязь будет ключевой, а «…путь, который предлагает непосредственно кандидат, путь будущего развития, для того, чтобы те, кто голосовал за ТИГИПКО, за Арсения, за ЮЩЕНКО и за всех остальных, поняли - это ТИМОШЕНКО их кандидат…».
Что касается возможного сотрудничества между Виктором ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, то С.СОБОЛЕВ выразил убеждение, что для Ю.ТИМОШЕНКО «нет вопроса мести кому-то, так же даже, как и оппонентам в Партии регионов или лично ЯНУКОВИЧУ. ... Это вопрос того, чтобы не допустить вещей, которые могут в конечном варианте поставить крест вообще на Украине».