В БЮТ «записали» в актив Тимошенко электорат сразу тех кандидатов

Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ убежден, что голоса избирателей кандидата на пост Президента Сергея ТИГИПКО во втором туре выборов перейдут к Юлии ТИМОШЕНКО и Виктору ЯНУКОВИЧУ в пропорции два к одному.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

С.СОБОЛЕВ заверяет, что С.ТИГИПКО и Ю.ТИМОШЕНКО будут работать в одной команде, но, по его прогнозу, С.ТИГИПКО не пойдет в премьеры. «У ТИГИПКО есть большая цель, он хочет в какой-то срок… стать Президентом», - отметил народный депутат.

Что касается подготовки ко второму туру выборов, то С.СОБОЛЕВ считает, что не грязь будет ключевой, а «…путь, который предлагает непосредственно кандидат, путь будущего развития, для того, чтобы те, кто голосовал за ТИГИПКО, за Арсения, за ЮЩЕНКО и за всех остальных, поняли - это ТИМОШЕНКО их кандидат…».

Что касается возможного сотрудничества между Виктором ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, то С.СОБОЛЕВ выразил убеждение, что для Ю.ТИМОШЕНКО «нет вопроса мести кому-то, так же даже, как и оппонентам в Партии регионов или лично ЯНУКОВИЧУ. ... Это вопрос того, чтобы не допустить вещей, которые могут в конечном варианте поставить крест вообще на Украине».