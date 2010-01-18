БЮТ: охрана Януковича на его глазах избила грузинскую журналистку

В пресс-центре кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “была жестоко избита журналистка известного грузинского телеканала «Рустави-2» Тэа АДЕИШВИЛИ”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, ссылаясь на слова журналистки.

По информации пресс-службы, журналистка рассказала, что сразу после того, как В.ЯНУКОВИЧ вечером 17 января окончил свой брифинг, она подошла к нему, и, представившись, попросила прокомментировать отношения между Украиной и Грузией в случае избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом.

В тот же момент охранник В.ЯНУКОВИЧА нанес женщине удар локтем в живот, сообщает БЮТ и продолжает: “Увидев, что В.ЯНУКОВИЧ не делает им замечания, охранники начали жестокое избиение”.

Т.АДЕИШВИЛИ планирует обратиться в посольство Грузии с целью предпринять необходимые дипломатические шаги для защиты своих прав.