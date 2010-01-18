Стретович хочет, чтобы бомжи голосовали, - среди них много неглупых

Народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Владимир СТРЕТОВИЧ намерен инициировать внесение изменений в избирательное законодательство, согласно которому гражданам без определенного местожительства будет предоставлено право принимать участие в голосовании на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Виннице.

«Я буду принимать участие в подготовке законопроекта, согласно которому этой категории граждан будет предоставлено право голосовать на выборах», - сказал он.

По убеждению В.СТРЕТОВИЧА, «бомжи имеют право голосовать. Поверьте, среди них много неглупых людей. Вопрос, только как обеспечить механизм их голосования».

Депутат считает несправедливым, когда люди, отбывающие наказаниях за общественные проступки, имеют право голосовать, а «те, кто волей судьбы, социальным положением или невниманием людей стали бомжами, но при этом не совершали антисоциальных действий, права голосовать лишены”. “Это нонсенс», - отметил он.