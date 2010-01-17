Тимошенко: Рука Януковича не ляжет на Пересопницкое Евангелие

Юлия Тимошенко уверена, что Виктор Янукович ни при каких обстоятельствах не станет президентом.

Об этом она сказала на пресс-конференции в своем штабе после объявления результатов экзит-полов.

Тимошенко поблагодарила всех, кто проголосовал за нее.

"Я ни при каких обстоятельствах не подведу вас. Вы никогда не пожалеете о своем выборе", - сказала она.

Вместе с тем, по мнению Тимошенко, результаты экзит-полов говорят о том, что "Украина останется европейской демократической страной".

"Это значит, что шансов у Януковича, представляющего криминальные круги, не существует... Я убеждена, что рука Януковича никогда не ляжет на Пересопницкое Евангелие для того, чтобы президент принял присягу", - сказала она.

"И это очевидный, яркий итог первого тура", - добавила она.

Украинская правда