28-летняя избирательница скончалась в двух метрах от участка
16:33, 17 января 2010Политика
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Сообщение из Одессы
28-летняя одесситка скончалась в двух метрах от избирательного участка 135-го округа, расположенного в школе.
Как передает корреспондент УНИАН, врач скорой помощи, вызванной на участок, не смог вернуть ее к жизни. «Нам пока не удалось установить причину внезапной смерти», - заявил журналистам заведующий оперативным отделом городской станции “скорой помощи” Василий ЧЕГЛАТОНЕВ.
По его словам, всего сегодня медикам пришлось оказывать экстренную помощь шести одесситам, страдающим приступами эпилепсии.
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