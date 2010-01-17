28-летняя избирательница скончалась в двух метрах от участка

28-летняя одесситка скончалась в двух метрах от избирательного участка 135-го округа, расположенного в школе.

Как передает корреспондент УНИАН, врач скорой помощи, вызванной на участок, не смог вернуть ее к жизни. «Нам пока не удалось установить причину внезапной смерти», - заявил журналистам заведующий оперативным отделом городской станции “скорой помощи” Василий ЧЕГЛАТОНЕВ.

По его словам, всего сегодня медикам пришлось оказывать экстренную помощь шести одесситам, страдающим приступами эпилепсии.