В БЮТ заявляют, что Центризбирком нарушил закон

Центральная избирательная комиссия до сих пор не направила соответствующие указания на места о незаконности голосования на дому без предъявления медицинской справки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил представитель кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО в судах Валерий ПИСАРЕНКО.

Он отметил, что таким образом комиссия нарушила требования закона и решение суда, вступившее в законную силу.

По словам В.ПИСАРЕНКО, ЦИК «ставит под удар» тех членов участковых избирательных комиссий, которые на свой риск захотят увеличить количество голосующих на дому без соответствующих подтверждений.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что вчера было принято окончательное решение суда о невозможности голосования на дому без предоставления подтверждающих документов, а именно больничной справки, удостоверяющей неспособность избирателя прибыть на избирательный участок.

Он отметил, что за голосование на дому без получения соответствующей больничной справки предусмотрена ответственность в соответствии с Криминальным кодексом.

Как сообщалось раньше, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявлял, что по выявленным сфальсифицированным заявлениям о голосовании на дому в соответствии с действующим законодательством установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как сообщал УНИАН, на сайте БЮТ появилось сообщение, что Апелляционный административный суд Киева сегодня в 3.30 принял решение о голосовании на дому при условии наличия медицинской справки.

Заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЁРНАЯ сообщила, что в комиссию поступило решение Киевского апелляционного административного суда о том, что голосование на дому разрешается лишь при наличии медицинской справки о неспособности избирателя самостоятельно прийти на участок. По ее словам, это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.