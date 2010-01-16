Выборы на многих участках Донбасса могут быть признаны недействительными

В Луганской областной организации Комитета избирателей Украины выражают обеспокоенность тем, что выборы на многих участках в Луганской области могут быть признаны недействительными в соответствии с пунктом первым части первой ст. 80 Закона "О выборах Президента Украины".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель организации Алексей СВЕТИКОВ.

По его словам, основанием для таких решений может стать процедура голосования за пределами избирательных участков, в первый раз после 21 ноября 2004 года в выписку для голосования за пределами избирательного участка будет включено большое число избирателей. А.СВЕТИКОВ напомнил, что на выборах 1999, 2002, 2006 и 2007 годов количество голосовавших на дому составляло в среднем 1,5-2% в городах области и 2,5-3,5% - в сельской местности. В КИУ прогнозируют, что в этом году их количество кое-где превысит 10%.

Как отметил А.СВЕТИКОВ, при условии строгого соблюдения порядка, предусмотренного разделом 6 Разъяснений, утвержденных Постановлением ЦИК от 12 декабря 2009 года №475, составление настолько объемной "выписки" не является незаконным. Однако при этом у участковых комиссий возникают технические трудности, единственно возможный способ решения которых может привести к обжалованиям. Ведь одна группа членов участковой комиссии может объехать всего 30-40 избирателей. С учетом решения МВД прикрепить к ним милиционера для охраны, эту процедуру вряд ли удастся ускорить так, как это удавалось в 2004 году. А поэтому, чтобы на дому проголосовали 100 избирателей, нужно будет отправить на выездное голосование, по крайней мере, две группы одновременно.

Председатель луганского КИУ считает, что вряд ли наблюдатели и юристы другой стороны оставят такой факт без внимания. А в соответствии с частью третьей статьи 77 Закона комиссия составляет одну "выписку" из списка, которая, в соответствии с частью шестой этой статьи, передается группе, выезжающей для организации выездного голосования. И при разрезании, другом делении "выписки", копировании ее и др., у оппонентов появляется возможность обращаться в суд с иском о признании такого выездного голосования незаконным.

Кроме того, по имеющимся в КИУ данными, представители одного из кандидатов, имея явное преимущество в составах участковых комиссий Луганской области, поставили перед последними задачу принимать решение о включении избирателей в списки на основании отметки о регистрации в паспорте. В ЛОО КИУ отмечают, что право участковых комиссий принимать решение о включении избирателей в списки предусмотрено пунктом четвертым части второй статьи 35 Закона. В то же время Постановлением Киевского апелляционного административного суда от 19 декабря 2009 года и Определением Высшего административного суда Украины от 23 декабря 2009 года, установлено, что участковые комиссии не могут принимать решение о включении избирателей в списки на основании регистрации места жительства, указанной в паспорте. А поскольку другой возможности у участковых комиссий нет, то такие решения могут быть обжалованы и отменены, а голосование этих избирателей признано незаконным.

В ЛОО КИУ также обращают внимание на то, что в случае длительных судебных исков по вопросам признания голосований незаконными, или о признании выборов на участках недействительными, результаты голосований на этих участках могут быть исключены из общих результатов голосования на избирательном округе в силу нормы части восьмой статьи 83 Закона «О выборах Президента Украины».