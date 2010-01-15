Необходимы досрочные выборы мэра Киева и городского совета

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен в необходимости досрочных выборов мэра Киева и Киевского городского совета.

Об этом он сказал в интервью “5-му каналу”.

По словам В.ЛИТВИНА, решение о проведении таких выборов 30 мая 2010 года должна поддержать Верховная Рада Украины. Он подчеркнул, что это решение необходимо принимать как можно скорее, потому что “завтра будет поздно, поскольку доворуют то, что осталось в Киеве”.

В.ЛИТВИН считает, что Верховная Рада поддержит его инициативу о досрочных выборах Киевской городской власти. По его словам, “тот, кто не будет поддерживать, действует по принципу - подвешенная городская власть намного лучше для того, чтобы решать свои и корпоративные вопросы”.

“Но это преступление перед людьми”, - подчеркнул он. В.ЛИТВИН считает, что киевляне поддерживают необходимость проведения досрочных выборов в столице, поскольку “чаша терпения уже переполняется”.