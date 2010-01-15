Янукович призвал сделать выбор ради будущего Украины и детей

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал нынешнее поколение украинцев 17 января на выборах главы государства сделать выбор ради достойного будущего Украины и своих детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал сегодня Софийской площади в Киеве, где проходит митинг-концерт в его поддержку как кандидата на пост главы государства.

«Сегодня нет ни одного региона в нашем государстве, где бы люди не связывали изменение к лучшему своей жизни с этими выборами. Людям надоело смотреть, как эта «помаранчевая» команда из года в год унижает украинский народ, как из года в год падает имидж Украины в мире, как люди становятся все беднее и беднее», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что украинский народ способен своими руками строить собственное будущее.

«И сегодня, когда пришло время нам с вами определиться, – я уверен, что мы сделаем шаг вперед, проведем изменения, которые улучшат жизнь каждого человека, семьи», - отметил политик.

Он также заявил, что «17 января украинцы вынесут приговор этой власти, которая не способна была эффективно управлять Украиной».

«Это будет шаг в будущее. И мы это можем сделать ради наших детей, ради будущего. Наше поколение сегодня несет ответственность за состояние дел в стране», - отметил кандидат в Президенты.

Завершая свое выступление, В.ЯНУКОВИЧ призвал украинский народ идти «вперед в будущее, к победе».