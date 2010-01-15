У Яценюка есть информация, что против него работают уже три штаба

Кандидат на пост Президента Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его наблюдатели и представители на избирательных участках будут знать о содержании избирательного протокола через 30 секунд после его подписания.

Об этом он сказал в интервью журналистам после телемоста с активами региональных организаций «Фронта перемен», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он подчеркнул, что полностью готов к избирательному процессу. «Я убежден в положительном результате. Все настроены на победу. Не просто на победу Президента ЯЦЕНЮКА, а на победу страны», - сказал кандидат.

А.ЯЦЕНЮК заявил: «У нас очень четко настроена система». По его словам, практически 90% всех его доверенных лиц - юристы. При этом кандидат в Президенты отметил, что “когда принимал это решение полгода назад, то прекрасно понимал, с кем воюю и кто с другой стороны - абсолютно беспринципные люди, которые контролируют все, в том числе и судебную ветвь власти”. По его словам, поэтому «ты можешь противопоставить только одно: профессионального юриста и твою законную позицию».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, по каждому факту фальсификаций, который смогут зафиксировать его наблюдатели, он будет судиться. «Будут обращения в правоохранительные органы, и будет проходить судебное разбирательство дела по любым попыткам фальсифицировать результаты выборов», - сказал он.

Также А.ЯЦЕНЮК сообщил, что в четверг «Фронт перемен» протестировал систему параллельного подсчета голосов. По его словам, результат выборов будет известен практически в режиме реального времени. «Буквально через 30 секунд после подписания протокола я буду знать информацию по поводу того, что отображено в протоколах», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что такая система необходима для того, чтобы предупредить фальсификации с заполненными протоколами. «У нас как происходит на избирательных участках? Один протокол подписали, а совсем другой протокол доехал до окружной избирательной комиссии. Это - основная модель фальсификации», - объяснил он.

Кандидат в Президенты признал, что «есть определенные технические сложности». В то же время он отметил, что только три кандидата “имеют полноценные штабы и полноценных членов избирательных комиссий и наблюдателей: это ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ и ЯЦЕНЮК”. По его словам, это те три кандидата, “которые реально соревнуются за первое место”. “Борьба сложная, но правда, сила и победа – на нашей стороне», - заявил лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что на выборах ожидает результат, который позволит выйти во второй тур. При этом он отметил, что фальсификации будут колебаться в пределах 3-5%.

«Когда против меня работают два, а уже сегодня появилась информация, что три политических штаба, чтобы максимально отобрать результат у ЯЦЕНЮКА, самое важное – это сохранить то, что ты можешь сохранить”, - сказал он и добавил, что “таковы правила политической войны”. «Нужно побеждать в этой войне», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.