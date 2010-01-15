«Урядовый курьер» опроверг информацию об утере печати ВАСУ

В официальном печатном издании «Урядовий кур’єр» №7 (4158) от 15 января 2010 г. опубликовано сообщение о наличии гербовой печати Высшего административного суда Украины и отсутствии необходимости признания ее недействительной.

Соответствующее обращение к редакции газеты сделал председатель ВАСУ Александр ПАСЕНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего админсуда.

Приводим полный текст сообщения:

«12 января 2010 года в газете «Урядовий кур’єр» №4 (4155) размещено объявление такого содержания:

"Сообщаем об утере гербовой печати Высшего административного суда Украины и признании ее недействительной". Указанное объявление подписано Н. В. СИРОШЕМ, должность которого указана в газете как "исполняющий обязанности председателя Высшего административного суда Украины".

Сообщаю, что печать Высшего административного суда Украины не утеряна, находится на хранении руководителя учреждения и находится в постоянном использовании суда в привычном режиме.

Необходимость признания ее недействительной отсутствует.

Председатель суда А.ПАСЕНЮК».

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА закончился 22 декабря 2009 года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Между тем, 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

14 января 2010 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША. Также, по его словам, Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение не принимать от А.ПАСЕНЮКА никаких материалов за его подписью.

Ранее Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ утеряна. Он разместил в «Урядовому кур’єрі» соответствующее объявление, согласно которому печать признается недействительной.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК 12 января заявил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него.

14 января председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО на пресс-конференции сообщил, что первый заместитель председателя Высшего административного суда Украины Н.СИРОШ получил новую печать суда.