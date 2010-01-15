Ющенко поручил Тимошенко безотлагательно заняться Гаити

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал Указ “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Гаити” с целью содействия в преодолении катастрофических последствий землетрясения.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документом, Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой помощи.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, по поручению министра Петра ПОРОШЕНКО МИД Украины, Постоянное представительство Украины при ООН, Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве выясняют потребности и разрабатывают механизмы предоставления Украиной помощи пострадавшему от землетрясения населению Республики Гаити.

По итогам оперативно проведенных консультаций с представителями Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) и Секретариата Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) сообщается, что ООН высоко ценит готовность правительства Украины оказать помощь пострадавшим и выражает заинтересованность в направлении дополнительных отрядов спасательного персонала и мобильных госпиталей в Гаити, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины продолжает координировать подготовку необходимых мероприятий по организации предоставления Украиной гуманитарной помощи Республике Гаити.

Как сообщал УНИАН, у побережья Гаити 12 января произошли два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9. Разрушены многие здания, в частности президентский дворец, здания штаб-квартиры миротворческой миссии ООН, парламента, налоговой службы, тюрьма, школы и больницы. По разным оценкам, может идти речь о десятках или сотнях тысяч жертв.